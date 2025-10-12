Pedro Di Nezio será el nuevo titular del SMN

El Gobierno nacional designó al oceanógrafo Pedro Di Nezio como nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras dos meses sin conducción formal en el organismo.

Di Nezio, nacido en Tres Arroyos, desarrolló su carrera en Estados Unidos desde 2005, donde es profesor en las universidades de Hawái y Colorado. Su experiencia se centra en variabilidad climática, cambio global y fenómenos como El Niño y La Niña, claves para comprender el impacto del clima en Sudamérica y los océanos tropicales.

Su nombramiento busca fortalecer la investigación aplicada y la cooperación internacional, modernizando el SMN con un enfoque más técnico y científico. La designación será formalizada próximamente en el Boletín Oficial.