spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, octubre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Pedro Di Nezio será el nuevo titular del SMN

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Gobierno nacional designó al oceanógrafo Pedro Di Nezio como nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras dos meses sin conducción formal en el organismo.

Di Nezio, nacido en Tres Arroyos, desarrolló su carrera en Estados Unidos desde 2005, donde es profesor en las universidades de Hawái y Colorado. Su experiencia se centra en variabilidad climática, cambio global y fenómenos como El Niño y La Niña, claves para comprender el impacto del clima en Sudamérica y los océanos tropicales.

Su nombramiento busca fortalecer la investigación aplicada y la cooperación internacional, modernizando el SMN con un enfoque más técnico y científico. La designación será formalizada próximamente en el Boletín Oficial.

Previous article
Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Proyectos turísticos y productivos buscan financiamiento

TURISMO 0
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) abrió el Concurso Público...

Fiesta del Inmigrante: diversión y cultura sin parar

ENTRETENIMIENTOS 0
La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC)...

Eros, el perro que superó pruebas de rescate

POLICIALES 0
En la tarde de este sábado, la Sección Canes...

Más leídos

Proyectos turísticos y productivos buscan financiamiento

TURISMO 0
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) abrió el Concurso Público...

Fiesta del Inmigrante: diversión y cultura sin parar

ENTRETENIMIENTOS 0
La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC)...

Eros, el perro que superó pruebas de rescate

POLICIALES 0
En la tarde de este sábado, la Sección Canes...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.