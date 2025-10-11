spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén registra 581.437 electores habilitados, un aumento de 27.689 votantes respecto al último balotaje presidencial de 2023. Este crecimiento refleja la actualización del registro cívico y el incremento poblacional de la provincia.

Para atender a los votantes se dispondrán 1.747 mesas electorales en 334 establecimientos, entre escuelas y otros espacios públicos. La publicación del padrón se realiza 40 días antes de los comicios, cumpliendo los plazos legales y permitiendo a los ciudadanos verificar sus datos con tiempo.

La consulta es gratuita y online en www.padron.gob.ar. Los ciudadanos deben ingresar DNI, género, distrito electoral y código de validación. El sistema indicará el establecimiento de votación, mesa asignada y orden de sufragio, garantizando que cada elector conozca dónde y cómo emitir su voto.

Previous article
OpenAI invertirá hasta US$25.000 millones en el país
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

ECONOMÍA 0
El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y...

Tromen y Epu Lauquen, entre los mejores sitios para avistar aves

MEDIO AMBIENTE 0
Cada 11 de octubre se celebra el Día Global...

Más leídos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

ECONOMÍA 0
El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y...

Tromen y Epu Lauquen, entre los mejores sitios para avistar aves

MEDIO AMBIENTE 0
Cada 11 de octubre se celebra el Día Global...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.