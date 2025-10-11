Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén registra 581.437 electores habilitados, un aumento de 27.689 votantes respecto al último balotaje presidencial de 2023. Este crecimiento refleja la actualización del registro cívico y el incremento poblacional de la provincia.

Para atender a los votantes se dispondrán 1.747 mesas electorales en 334 establecimientos, entre escuelas y otros espacios públicos. La publicación del padrón se realiza 40 días antes de los comicios, cumpliendo los plazos legales y permitiendo a los ciudadanos verificar sus datos con tiempo.

La consulta es gratuita y online en www.padron.gob.ar. Los ciudadanos deben ingresar DNI, género, distrito electoral y código de validación. El sistema indicará el establecimiento de votación, mesa asignada y orden de sufragio, garantizando que cada elector conozca dónde y cómo emitir su voto.