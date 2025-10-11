OpenAI invertirá hasta US$25.000 millones en el país

Argentina será parte del programa internacional Stargate, impulsado por OpenAI y la empresa Sur Energy, con la construcción de un megacentro de datos en la Patagonia.

El complejo, bautizado Stargate Argentina, tendrá una capacidad de 500 megawatts abastecidos con energía renovable. La inversión estimada oscila entre US$20.000 y US$25.000 millones, y la primera etapa comenzará en 2026.

Se tratará de un centro diseñado exclusivamente para inteligencia artificial, que abastecerá a sectores productivos y tecnológicos del país. La inauguración está prevista para fines de 2027 con una fase inicial de 100 MW operativos, que luego escalará hasta su capacidad total.

La elección de la Patagonia responde a su potencial energético e infraestructura tecnológica, con disponibilidad de energías renovables, fibra óptica y condiciones naturales favorables para el enfriamiento de equipos.

Con este acuerdo, la Argentina se convierte en el primer país de América Latina en incorporarse a la red global de OpenAI, que ya tiene convenios en Reino Unido, Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur.