spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

OpenAI invertirá hasta US$25.000 millones en el país

CIENCIA Y TECNOLOGÍANACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Argentina será parte del programa internacional Stargate, impulsado por OpenAI y la empresa Sur Energy, con la construcción de un megacentro de datos en la Patagonia.

El complejo, bautizado Stargate Argentina, tendrá una capacidad de 500 megawatts abastecidos con energía renovable. La inversión estimada oscila entre US$20.000 y US$25.000 millones, y la primera etapa comenzará en 2026.

Se tratará de un centro diseñado exclusivamente para inteligencia artificial, que abastecerá a sectores productivos y tecnológicos del país. La inauguración está prevista para fines de 2027 con una fase inicial de 100 MW operativos, que luego escalará hasta su capacidad total.

La elección de la Patagonia responde a su potencial energético e infraestructura tecnológica, con disponibilidad de energías renovables, fibra óptica y condiciones naturales favorables para el enfriamiento de equipos.

Con este acuerdo, la Argentina se convierte en el primer país de América Latina en incorporarse a la red global de OpenAI, que ya tiene convenios en Reino Unido, Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur.

Previous article
Provincias avanzan en un registro común de deudores alimentarios
Next article
Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

NACIONALES 0
El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén...

Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

ECONOMÍA 0
El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y...

Más leídos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

NACIONALES 0
El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén...

Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

ECONOMÍA 0
El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.