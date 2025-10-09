spot_img
jueves, octubre 9, 2025
Provincias avanzan en un registro común de deudores alimentarios

NACIONALES
Redacción
Less than 1 min.lectura

Durante el Foro FederAI en Neuquén, las provincias avanzaron en la creación de un registro común de deudores alimentarios, que estará integrado e interoperable entre todas las jurisdicciones para fin de año. El encuentro reunió a representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con foco en innovación digital, inteligencia artificial y simplificación administrativa.

Entre los participantes estuvieron el ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry, los ministros y subsecretarios de Modernización de otras provincias, y funcionarios de organismos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Think Net.

Se consensuó una hoja de ruta con tres objetivos: crear un banco de proyectos exitosos, impulsar capacitaciones en inteligencia artificial y desarrollar estrategias de participación ciudadana en la incorporación de tecnologías en la administración pública. Además, Etcheverry firmó convenios de cooperación tecnológica con Río Negro y Chaco para integrar los ecosistemas digitales provinciales.

El registro común busca mejorar la eficiencia administrativa, facilitar el acceso a información clave y fortalecer la cooperación federal, consolidando un modelo de gestión digital moderna y ágil.

