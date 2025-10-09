Provincias avanzan en un registro común de deudores alimentarios

Durante el Foro FederAI en Neuquén, las provincias avanzaron en la creación de un registro común de deudores alimentarios, que estará integrado e interoperable entre todas las jurisdicciones para fin de año. El encuentro reunió a representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con foco en innovación digital, inteligencia artificial y simplificación administrativa.

Entre los participantes estuvieron el ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry, los ministros y subsecretarios de Modernización de otras provincias, y funcionarios de organismos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Think Net.

Se consensuó una hoja de ruta con tres objetivos: crear un banco de proyectos exitosos, impulsar capacitaciones en inteligencia artificial y desarrollar estrategias de participación ciudadana en la incorporación de tecnologías en la administración pública. Además, Etcheverry firmó convenios de cooperación tecnológica con Río Negro y Chaco para integrar los ecosistemas digitales provinciales.

El registro común busca mejorar la eficiencia administrativa, facilitar el acceso a información clave y fortalecer la cooperación federal, consolidando un modelo de gestión digital moderna y ágil.