Así sigue el calendario de pagos de ANSES para octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el nuevo cronograma de pagos vigente. Los beneficiarios pueden consultar qué prestaciones se abonan según la terminación del DNI en el portal oficial del organismo.

Entre los pagos programados se encuentran jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 reciben sus haberes en esta jornada, en el marco del calendario habitual.

También se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para los DNI terminados en 0, con acreditación directa en las cuentas bancarias.

Por su parte, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 0 cobran hoy sus montos correspondientes. Lo mismo aplica para los titulares del SUAF, que perciben su pago según el esquema vigente.

Las Asignaciones Familiares de las PNC se seguirán abonando para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre, mientras que la Prestación por Desempleo continúa activa hasta el 10 de octubre.

Quienes deseen consultar su fecha exacta de cobro pueden ingresar a mi.anses.gob.ar con su CUIL y clave de seguridad social, donde figura el detalle completo de cada prestación.