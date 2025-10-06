spot_img
lunes, octubre 6, 2025
El Gobierno confirmó los próximos feriados y fines de semana largos

NACIONALES
El Gobierno nacional confirmó el calendario de feriados para los próximos meses, con fechas que permitirán disfrutar de fines de semana largos en todo el país.

En octubre, el feriado se trasladará al viernes 10, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente previsto para el 12.

En noviembre, habrá dos jornadas especiales: el viernes 21, declarado no laborable con fines turísticos, y el lunes 24, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20.

Estas fechas conformarán fines de semana extendidos, ideales para escapadas y turismo interno. Desde el sector hotelero y gastronómico anticipan un alto nivel de reservas en los principales destinos del país.

La normativa que obliga a bancos a habilitar el botón de baja
