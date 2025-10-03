spot_img
La normativa que obliga a bancos a habilitar el botón de baja

NACIONALES
Redacción
Dar de baja una tarjeta de crédito en Argentina debe ser un trámite rápido y accesible. Así lo establece la Resolución 316/2018, que obliga a bancos y emisoras a incluir en sus páginas web un “botón de baja” visible y en funcionamiento.

La normativa busca evitar trabas, demoras y gestiones engorrosas, garantizando a los usuarios un proceso claro para cancelar sus tarjetas cuando lo deseen.

Desde la Dirección Provincial de Protección al Consumidor recordaron que, si el botón no está disponible o no funciona, los clientes pueden reclamar ante la entidad y exigir que se cumpla la ley.

El organismo también subrayó que el derecho de los consumidores es contar con herramientas ágiles y transparentes para dar de baja productos financieros, sin verse obligados a pasar por extensos trámites presenciales o llamadas telefónicas interminables.

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

