La normativa que obliga a bancos a habilitar el botón de baja

Dar de baja una tarjeta de crédito en Argentina debe ser un trámite rápido y accesible. Así lo establece la Resolución 316/2018, que obliga a bancos y emisoras a incluir en sus páginas web un “botón de baja” visible y en funcionamiento.

La normativa busca evitar trabas, demoras y gestiones engorrosas, garantizando a los usuarios un proceso claro para cancelar sus tarjetas cuando lo deseen.

Desde la Dirección Provincial de Protección al Consumidor recordaron que, si el botón no está disponible o no funciona, los clientes pueden reclamar ante la entidad y exigir que se cumpla la ley.

El organismo también subrayó que el derecho de los consumidores es contar con herramientas ágiles y transparentes para dar de baja productos financieros, sin verse obligados a pasar por extensos trámites presenciales o llamadas telefónicas interminables.