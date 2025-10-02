Consejo Regional Patagonia: planifican medidas ante posible sequía e incendios

El Gobierno Nacional llevó adelante el Consejo Regional Patagonia en la ciudad de Neuquén, con el objetivo de evaluar la temporada de incendios 2025/2026 y coordinar acciones con las provincias del sur del país.

El encuentro, encabezado por el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, contó con la participación del presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el director nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, Jorge Heider, junto a representantes de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Durante la reunión se analizaron los recursos disponibles, la organización del personal y los equipos de cada jurisdicción, así como los pronósticos especiales ante una posible sequía, tras una temporada de incendios especialmente grave que afectó a la región.