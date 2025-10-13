Docentes se movilizan el 14 de octubre por Educación Pública

El próximo martes 14 de octubre, docentes de todo el país se movilizarán en una jornada unificada en defensa de la Educación Pública. La protesta, dirigida al Gobierno nacional, busca exigir la reactivación de la agenda educativa, que según los gremios fue abandonada por la actual gestión.

Entre los principales reclamos se encuentra la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, que permite discutir salarios, condiciones laborales y aprendizaje, asegurando un piso salarial federal.

Los sindicatos también reclaman una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que eleve el presupuesto nacional al 8% del PBI, y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en febrero de 2024 y cuya vuelta implicaría un aumento inmediato del 7% al 15% en los salarios.

Además, advierten sobre la necesidad de proteger el régimen jubilatorio docente y de recuperar el presupuesto educativo, recortado bajo la política de “déficit cero” acordada con el FMI.

En Neuquén, los gremios confirmaron su participación activa en la jornada, destacando que “exigir la agenda educativa es una obligación de todos los actores sociales”.