spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Docentes se movilizan el 14 de octubre por Educación Pública

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El próximo martes 14 de octubre, docentes de todo el país se movilizarán en una jornada unificada en defensa de la Educación Pública. La protesta, dirigida al Gobierno nacional, busca exigir la reactivación de la agenda educativa, que según los gremios fue abandonada por la actual gestión.

Entre los principales reclamos se encuentra la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, que permite discutir salarios, condiciones laborales y aprendizaje, asegurando un piso salarial federal.

Los sindicatos también reclaman una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que eleve el presupuesto nacional al 8% del PBI, y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en febrero de 2024 y cuya vuelta implicaría un aumento inmediato del 7% al 15% en los salarios.

Además, advierten sobre la necesidad de proteger el régimen jubilatorio docente y de recuperar el presupuesto educativo, recortado bajo la política de “déficit cero” acordada con el FMI.

En Neuquén, los gremios confirmaron su participación activa en la jornada, destacando que “exigir la agenda educativa es una obligación de todos los actores sociales”.

Previous article
Pedro Di Nezio será el nuevo titular del SMN
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Controles en Picún Leufú: decomisan más de 30 truchas antes del inicio de temporada

POLICIALES 0
A pocos días del inicio de la temporada de...

Incineran droga valuada en $570 millones en Neuquén

NEUQUÉN 0
En el cementerio de la ciudad de Neuquén se...

Controles nocturnos dejan 25 alcoholemias positivas en la ciudad

LA CIUDAD 0
Los operativos de tránsito intensificados durante el fin de...

Más leídos

Controles en Picún Leufú: decomisan más de 30 truchas antes del inicio de temporada

POLICIALES 0
A pocos días del inicio de la temporada de...

Incineran droga valuada en $570 millones en Neuquén

NEUQUÉN 0
En el cementerio de la ciudad de Neuquén se...

Controles nocturnos dejan 25 alcoholemias positivas en la ciudad

LA CIUDAD 0
Los operativos de tránsito intensificados durante el fin de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.