Día de la Madre: subas de hasta 35% en los regalos

El próximo domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y un informe de Focus Market detalló cuáles son los regalos más elegidos y cuánto gastarán en promedio los argentinos: $46.500 por presente.

Según el relevamiento, los obsequios más proyectados son experiencias como cenas, desayunos a domicilio o spa (35%), seguidos por perfumería y cosmética (18%), artículos deportivos (11%), indumentaria (9%) y tecnología (8%). Otros rubros como calzado, smartphones, flores y bijouterie concentran porcentajes menores.

En cuanto a las compras, los argentinos optan por centros comerciales de cercanía (33%), comercio electrónico (25%), shopping (21%), outlet (11%) y supermercados (10%).

El informe también comparó precios: un desayuno a domicilio cuesta $52.000, un pack de perfumería nacional $32.900 y un celular de gama media $399.499. Los incrementos interanuales en los distintos rubros van del 15% al 35%.