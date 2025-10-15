ANSES paga jubilaciones y asignaciones este miércoles

La ANSES informó que este miércoles 15 de octubre se realizarán pagos de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones, siguiendo el calendario por terminación de DNI.

Hoy cobran:

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cuyo documento termina en 5.

cuyo documento termina en 5. AUH y SUAF con la misma terminación.

con la misma terminación. AUE con documentos terminados en 3.

con documentos terminados en 3. Asignación Prenatal para DNI finalizados en 6 y 7.

Además, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción o nacimiento se podrán cobrar hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI, garantizando que quienes aún no recibieron sus beneficios puedan acceder a ellos sin inconvenientes.

El organismo recordó que los pagos se acreditan en las cuentas bancarias declaradas y que se pueden retirar en las sucursales correspondientes. También se sugiere verificar el estado del trámite en el portal oficial o en la oficina donde se gestionó el beneficio.