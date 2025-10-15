ANSES paga jubilaciones y asignaciones este miércoles

La ANSES informó que este miércoles 15 de octubre se realizarán pagos de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones, siguiendo el calendario por terminación de DNI.
Hoy cobran:
- Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cuyo documento termina en 5.
- AUH y SUAF con la misma terminación.
- AUE con documentos terminados en 3.
- Asignación Prenatal para DNI finalizados en 6 y 7.
Además, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción o nacimiento se podrán cobrar hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI, garantizando que quienes aún no recibieron sus beneficios puedan acceder a ellos sin inconvenientes.
El organismo recordó que los pagos se acreditan en las cuentas bancarias declaradas y que se pueden retirar en las sucursales correspondientes. También se sugiere verificar el estado del trámite en el portal oficial o en la oficina donde se gestionó el beneficio.