viernes, octubre 17, 2025
Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALESNACIONALES
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados Unidos el próximo miércoles 5 de noviembre, donde deberá enfrentar cargos por lavado de dinero, narcotráfico y estafa.

Hasta esa fecha, Machado seguirá detenido en Viedma, lugar en el que fue arrestado a comienzos de octubre. La decisión se oficializó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por su defensa.

El caso tomó repercusión política por la relación de Machado con el diputado José Luis Espert, quien renunció a su candidatura en Buenos Aires tras la denuncia de un presunto cobro de u$s200 mil por parte del empresario.

En entrevistas recientes, Machado negó los delitos y cuestionó el proceso judicial. Las autoridades, en tanto, avanzan con los trámites para concretar su traslado seguro hacia Estados Unidos.

