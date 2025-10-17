spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner

JUDICIALESNACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que se avance sin demoras en la ejecución patrimonial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, tras confirmarse las condenas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

De prosperar el planteo, se procedería al remate de unas veinte propiedades de la familia Kirchner, entre ellas hoteles, casas, terrenos y complejos de departamentos, para cumplir con el decomiso solidario ordenado por la Justicia.

La defensa de la ex mandataria y de sus hijos se opuso a la medida, argumentando que el pedido resulta “prematuro” porque aún resta la revisión de la Corte Suprema de Justicia.

La causa se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En 2022, Fernández de Kirchner recibió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que fue ratificada parcialmente por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024.

Previous article
Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Ruta 23: tres jornadas de corte completo en el Tramo III

NEUQUÉN 0
Las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A.,...

Más leídos

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Ruta 23: tres jornadas de corte completo en el Tramo III

NEUQUÉN 0
Las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A.,...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.