sábado, octubre 18, 2025
La Corte ordenó nuevo juicio por tragedia en Lago Lolog

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que habrá un nuevo juicio por la muerte de dos niños ocurrida en 2016 en un camping de San Martín de los Andes, cuando un árbol cayó sobre ellos en la zona de Lago Lolog.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados por dos defensas, al considerar que no correspondía tratarlos como sentencias definitivas. De esta forma, los acusados deberán enfrentar nuevamente el proceso judicial en Neuquén.

Las víctimas fueron Martina Sepúlveda (2 años) y Matías Mercanti Aguilera (7 años). En el mismo hecho resultaron heridos familiares de los menores. Entre los imputados figuran exfuncionarios de Parques Nacionales y dos administradores del predio.

En 2023 el Tribunal Oral Federal de Neuquén había absuelto a todos los acusados por considerar el hecho imprevisible. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, ahora confirmado por la Corte.

Judiciales lanzaron un nuevo espacio sindical
Villa La Angostura advierte sobre riesgo extremo de incendios
