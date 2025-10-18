spot_img
sábado, octubre 18, 2025
Villa La Angostura advierte sobre riesgo extremo de incendios

MEDIO AMBIENTENEUQUÉN
Redacción
El Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura advirtió que la próxima temporada de verano se presenta con un riesgo extremo de incendios forestales, según informes técnicos y ambientales.

El organismo recordó a la comunidad la importancia de mantener prevención, responsabilidad y cumplimiento estricto de las normas vigentes. Encender fuego, incluso con fines domésticos o recreativos, constituye una falta grave durante la emergencia ígnea, con sanciones que incluyen multas económicas.

El Tribunal indicó que la prevención debe aplicarse en todos los ámbitos: en obras, evitando materiales combustibles; en los hogares, reforzando el cuidado familiar; y en el turismo, informando que está prohibido encender fuego bajo cualquier circunstancia. Destacaron que un solo descuido puede generar incendios devastadores con consecuencias graves para personas, infraestructura y el ambiente.

La Corte ordenó nuevo juicio por tragedia en Lago Lolog
Redacción
Redacción

