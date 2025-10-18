spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 18, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Judiciales lanzaron un nuevo espacio sindical

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Trabajadores judiciales de distintas circunscripciones de la provincia anunciaron la conformación de un nuevo espacio sindical de cara a las próximas elecciones del Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (SEJuN).

La propuesta, identificada como Lista Magenta, busca promover un gremio más participativo y con mayor presencia en la vida laboral cotidiana. Entre sus ejes destacan la realización de asambleas, la apertura de los espacios de debate, la rendición de cuentas y una representación diversa en los distintos niveles.

Los impulsores plantean el fortalecimiento de los cuerpos de delegados y la creación de comisiones permanentes en cada circunscripción. El objetivo, señalaron, es consolidar un sindicato que sea cercano a los trabajadores y con un rol activo en la defensa de sus derechos.

Previous article
Narco-test: Zapala adhiere a la Ley 3531
Next article
La Corte ordenó nuevo juicio por tragedia en Lago Lolog
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Salario básico bancario alcanza 1,9 millones en septiembre

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria informó un aumento salarial del 2,1%...

Familia real: Andrés de York abandona cargos y títulos reales

ENTRETENIMIENTOS 0
El príncipe Andrés de York, hijo de la fallecida...

Villa La Angostura advierte sobre riesgo extremo de incendios

MEDIO AMBIENTE 0
El Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura...

Más leídos

Salario básico bancario alcanza 1,9 millones en septiembre

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria informó un aumento salarial del 2,1%...

Familia real: Andrés de York abandona cargos y títulos reales

ENTRETENIMIENTOS 0
El príncipe Andrés de York, hijo de la fallecida...

Villa La Angostura advierte sobre riesgo extremo de incendios

MEDIO AMBIENTE 0
El Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.