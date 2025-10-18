Judiciales lanzaron un nuevo espacio sindical

Trabajadores judiciales de distintas circunscripciones de la provincia anunciaron la conformación de un nuevo espacio sindical de cara a las próximas elecciones del Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (SEJuN).

La propuesta, identificada como Lista Magenta, busca promover un gremio más participativo y con mayor presencia en la vida laboral cotidiana. Entre sus ejes destacan la realización de asambleas, la apertura de los espacios de debate, la rendición de cuentas y una representación diversa en los distintos niveles.

Los impulsores plantean el fortalecimiento de los cuerpos de delegados y la creación de comisiones permanentes en cada circunscripción. El objetivo, señalaron, es consolidar un sindicato que sea cercano a los trabajadores y con un rol activo en la defensa de sus derechos.