Narco-test: Zapala adhiere a la Ley 3531

El Concejo Deliberante de Zapala aprobó de manera unánime la ordenanza 2094, que establece la realización obligatoria de narco-test a todas las autoridades electas y funcionarios políticos del municipio.

La norma convierte a Zapala en la primera ciudad de la provincia en adherir a la Ley 3531, que fija controles toxicológicos para quienes ocupen cargos públicos. El proyecto fue enviado al recinto por el intendente y contó con el voto afirmativo de los 11 concejales.

Los análisis deberán realizarse al jefe comunal, concejales, secretarios, subsecretarios, al Fiscal Administrativo Municipal, al Juez de Faltas y a los integrantes de la Junta Electoral Municipal.

La ordenanza establece que los controles serán sorpresivos y buscarán detectar sustancias como cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos y cannabinoides.

En los fundamentos, se remarca que el objetivo es garantizar ética, transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública, evitando cualquier vínculo con el narcotráfico o el consumo de drogas ilegales.