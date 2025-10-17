Ruta 23: tres jornadas de corte completo en el Tramo III

Las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A., responsables de las obras en la Ruta Provincial N° 23, anunciaron que habrá cortes totales de circulación en el Tramo III (Puente Rahue – Puente Pilolil).

La interrupción del tránsito se extenderá desde el lunes 20 de octubre a las 10 hasta el miércoles 22 a las 19, con cierre las 24 horas del día.

Se aclaró que, por factores técnicos y meteorológicos, los horarios podrían modificarse. Se recomienda a los conductores consultar el estado de la ruta y planificar viajes con anticipación.

Para más información, están habilitados el WhatsApp +54 9 299 401 9903 y el perfil de Instagram @corredordelpehuen_tramo3.