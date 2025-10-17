La Neuquinidad suspende actos tras el crimen de Azul

La Neuquinidad resolvió suspender sus actos y actividades de campaña en adhesión al duelo provincial declarado por dos jornadas tras el crimen de Azul Semeñenko.

La decisión incluye la cancelación del acto previsto para el próximo lunes en el Estadio Ruca Che.

En un comunicado, el espacio político expresó su acompañamiento a familiares y allegados de la víctima, pidió el pronto esclarecimiento del hecho y sostuvo que continuará trabajando en políticas para prevenir la violencia de género y la discriminación.

El mensaje cerró con una definición categórica: “Exigimos y queremos justicia”.