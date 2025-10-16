spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALESNEUQUÉN
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios confirmó que las audiencias de juicio para definir la pena a los dos menores responsables del homicidio del periodista Juan Caliani se llevarán a cabo del 26 de noviembre al 12 de diciembre.

Los jóvenes habían reconocido su autoría en mayo del año pasado y el juez de menores Dardo Bordón los declaró responsables. Desde entonces, cumplen un tratamiento cautelar mientras se espera que se realice el juicio de cesura para determinar la pena aplicable.

Neuquén decretó duelo por el crimen de Azul Semeñenko
