Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios confirmó que las audiencias de juicio para definir la pena a los dos menores responsables del homicidio del periodista Juan Caliani se llevarán a cabo del 26 de noviembre al 12 de diciembre.

Los jóvenes habían reconocido su autoría en mayo del año pasado y el juez de menores Dardo Bordón los declaró responsables. Desde entonces, cumplen un tratamiento cautelar mientras se espera que se realice el juicio de cesura para determinar la pena aplicable.