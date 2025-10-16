Neuquén decretó duelo por el crimen de Azul Semeñenko

El Gobierno de Neuquén decretó dos días de duelo en memoria de Azul Mía Natasha Semeñenko, empleada estatal que habría sido víctima de un presunto transfemicidio en la capital provincial.

Según se dispuso, durante el 16 y 17 de octubre las banderas Nacional y Provincial permanecerán a media asta en todos los edificios públicos. Además, en los actos oficiales se realizará un minuto de silencio en señal de repudio al crimen.

Semeñenko trabajaba en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias, un área vinculada a la lucha contra la violencia y la discriminación.

El gobierno expresó su acompañamiento a familiares y colegas de la víctima, y destacó la necesidad de profundizar las políticas públicas para prevenir este tipo de hechos.