Intervención quirúrgica programada para el intendente de San Martín

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, fue atendido este miércoles en la ciudad de Neuquén por el Dr. Daniel Castro, especialista en urología.

Tras los chequeos de rutina, se le asignó un turno para una intervención quirúrgica programada el martes 21 de octubre, que se realizará en la capital provincial. Según el municipio, Saloniti se encuentra en buen estado de salud y seguirá la licencia médica indicada por los profesionales, priorizando su recuperación antes de retomar sus funciones.

Durante el procedimiento y el período de reposo, las autoridades locales aseguraron que se aplicarán los protocolos habituales de seguimiento médico y administrativo, garantizando la continuidad de la gestión municipal en San Martín de los Andes.