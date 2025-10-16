spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 16, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Intervención quirúrgica programada para el intendente de San Martín

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, fue atendido este miércoles en la ciudad de Neuquén por el Dr. Daniel Castro, especialista en urología.

Tras los chequeos de rutina, se le asignó un turno para una intervención quirúrgica programada el martes 21 de octubre, que se realizará en la capital provincial. Según el municipio, Saloniti se encuentra en buen estado de salud y seguirá la licencia médica indicada por los profesionales, priorizando su recuperación antes de retomar sus funciones.

Durante el procedimiento y el período de reposo, las autoridades locales aseguraron que se aplicarán los protocolos habituales de seguimiento médico y administrativo, garantizando la continuidad de la gestión municipal en San Martín de los Andes.

Previous article
Expo Bovinos 2025 se realizará en Junín de los Andes
Next article
Neuquén decretó duelo por el crimen de Azul Semeñenko
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

ENERGIA 0
En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del...

Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALES 0
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de...

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de...

Más leídos

Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

ENERGIA 0
En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del...

Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALES 0
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de...

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.