jueves, octubre 16, 2025
Expo Bovinos 2025 se realizará en Junín de los Andes

NEUQUÉN
La Sociedad Rural del Neuquén (SRN) confirmó la realización de la Expo Bovinos 2025, que se desarrollará del miércoles 22 al viernes 24 de octubre en el predio rural del acceso a Junín de los Andes.

El evento reunirá a productores, profesionales, estudiantes y público en general, ofreciendo jura y remate de reproductores, charlas técnicas, paseo comercial y actividades culturales. También se realizará la 10° Mesa del Campo Neuquino, con autoridades provinciales de Producción, Recursos Hídricos, Tierras, Ambiente y Seguridad, para abordar la emergencia por sequía e incendios.

Entre las novedades destacan la 2° edición del Concurso Tromen de recría juvenil, un curso de inseminación artificial y capacitación en soguería criolla. Además, el viernes habrá una demostración de equipos de ataque rápido y manejo del fuego a cargo de la Fundación Tierras Patagónicas.

La Expo Bovinos 2025 tendrá entrada libre y gratuita, gastronomía, peña folklórica y stands comerciales, consolidándose como un espacio de encuentro e intercambio para el sector rural.

