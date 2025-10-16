spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Ruta 7: trabajos de mantenimiento entre Tratayén y Añelo

NEUQUÉN
La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén avanza con la repavimentación de la Ruta 7, una de las principales vías del corredor petrolero.

Los trabajos se concentran entre el límite con Río Negro y Añelo, con énfasis en el sector de Tratayén, donde se colocan 2 kilómetros de carpeta asfáltica para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

El Distrito 1 de Conservación de Vialidad realizó el recalce de banquinas, lo que aporta mayor estabilidad y confort al tránsito.

Las tareas se extenderán durante 10 días, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

La Ruta 7 conecta Neuquén capital con Añelo, zona estratégica de Vaca Muerta, y su mantenimiento es clave para un flujo seguro de vehículos particulares y transporte pesado.

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

ENERGIA 0
En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del...

Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALES 0
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de...

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de...

