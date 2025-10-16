Ruta 7: trabajos de mantenimiento entre Tratayén y Añelo

La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén avanza con la repavimentación de la Ruta 7, una de las principales vías del corredor petrolero.

Los trabajos se concentran entre el límite con Río Negro y Añelo, con énfasis en el sector de Tratayén, donde se colocan 2 kilómetros de carpeta asfáltica para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

El Distrito 1 de Conservación de Vialidad realizó el recalce de banquinas, lo que aporta mayor estabilidad y confort al tránsito.

Las tareas se extenderán durante 10 días, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

La Ruta 7 conecta Neuquén capital con Añelo, zona estratégica de Vaca Muerta, y su mantenimiento es clave para un flujo seguro de vehículos particulares y transporte pesado.