jueves, octubre 16, 2025
Nuevas restricciones del BPN para cuentas judiciales y adicionales

NEUQUÉN
Redacción
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) informó que desde el 16 de octubre de 2025 cambiarán las condiciones para operar en ventanilla.

A partir de esa fecha, solo los titulares de cuentas o sus representantes legales (apoderados, curadores o tutores) podrán realizar trámites en Línea de Caja.

La entidad aclaró que los adicionales de tarjetas de débito y las cuentas judiciales de alimentos no podrán retirar fondos en ventanilla cuando superen los $30.000. En esos casos, las operaciones deberán hacerse mediante cajeros automáticos de la red BPN o interconectados en todo el país.

El banco recordó que los clientes cuentan con el Centro de Atención al Cliente (0800-999-3338) y con la red de sucursales para consultas. La medida busca agilizar la atención presencial y promover el uso de canales digitales.

Parición rural: trabajo intenso de crianceros
Ruta 7: trabajos de mantenimiento entre Tratayén y Añelo
