Paros de controladores frenan despegues en todo el país

El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados de los controladores aéreos que afectarán los despegues en todos los aeropuertos del país, en medio del conflicto salarial entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La medida comenzará el jueves 26 tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y, según el gremio, se aplicará en franjas horarias específicas, sin impacto sobre vuelos ya iniciados. Durante las horas de paro no se autorizarán despegues, no se recibirán planes de vuelo y se suspenderán tareas administrativas no críticas.

El cronograma prevé interrupciones para toda la aviación el jueves de 15 a 18, el viernes de 19 a 22 y el lunes de 5 a 8; el sábado de 13 a 16 afectará a la aviación general y no regular, mientras que el domingo de 9 a 12 alcanzará a los vuelos comerciales de cabotaje.

Quedarán exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, de emergencia, de Estado y de búsqueda y salvamento. Desde EANA recordaron que la navegación aérea es un servicio esencial, por lo que la afectación no puede superar el 45% de las operaciones.

El conflicto, que lleva meses sin resolución, se suma al impacto del paro general convocado por la CGT, con adhesión de gremios aeronáuticos y un escenario de demoras y reprogramaciones en toda la actividad aerocomercial.