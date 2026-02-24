Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, febrero 24, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Paros de controladores frenan despegues en todo el país

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura
Paro nacional de la CGT. Vuelos demorados en el Aeropuerto Ezeiza. 19.02.2026 Foto Maxi Failla

El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados de los controladores aéreos que afectarán los despegues en todos los aeropuertos del país, en medio del conflicto salarial entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La medida comenzará el jueves 26 tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y, según el gremio, se aplicará en franjas horarias específicas, sin impacto sobre vuelos ya iniciados. Durante las horas de paro no se autorizarán despegues, no se recibirán planes de vuelo y se suspenderán tareas administrativas no críticas.

El cronograma prevé interrupciones para toda la aviación el jueves de 15 a 18, el viernes de 19 a 22 y el lunes de 5 a 8; el sábado de 13 a 16 afectará a la aviación general y no regular, mientras que el domingo de 9 a 12 alcanzará a los vuelos comerciales de cabotaje.

Quedarán exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, de emergencia, de Estado y de búsqueda y salvamento. Desde EANA recordaron que la navegación aérea es un servicio esencial, por lo que la afectación no puede superar el 45% de las operaciones.

El conflicto, que lleva meses sin resolución, se suma al impacto del paro general convocado por la CGT, con adhesión de gremios aeronáuticos y un escenario de demoras y reprogramaciones en toda la actividad aerocomercial.

Previous article
Controladores aéreos anuncian seis días de paro escalonado
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Monteoliva puso en marcha la trazabilidad fronteriza

POLITICA 0
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la...

Más leídos

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Monteoliva puso en marcha la trazabilidad fronteriza

POLITICA 0
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.