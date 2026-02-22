Controladores aéreos anuncian seis días de paro escalonado

El gremio que agrupa a los controladores aéreos confirmó un esquema de medidas de fuerza que se desarrollará entre el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo, con afectación escalonada según el tipo de operación y la franja horaria.

Las protestas alcanzarán las autorizaciones de aeronaves en tierra y la transmisión de planes de vuelo, por lo que se verán restringidos los despegues durante los períodos anunciados. Sin embargo, aclararon que los vuelos que ya estén en el aire no sufrirán modificaciones.

El cronograma comenzará el jueves 26, con un paro de 15:00 a 18:00, y continuará el viernes 27 de 19:00 a 22:00. En ambos casos la medida impactará sobre toda la aviación.

El sábado 28 la restricción se limitará a la aviación general, entre las 13:00 y las 16:00, mientras que el domingo 1 de marzo afectará a la aviación comercial regular nacional, en la franja de 09:00 a 12:00.

La última jornada será el lunes 2 de marzo, cuando la afectación será total para la aviación entre las 05:00 y las 08:00.

Desde el sector señalaron que los pasajeros con vuelos programados en los horarios alcanzados deberán esperar la comunicación de su aerolínea. En estos casos, las compañías suelen reprogramar sin costo, adelantar o postergar los servicios, en función de la evolución del conflicto.