Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, febrero 22, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Controladores aéreos anuncian seis días de paro escalonado

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El gremio que agrupa a los controladores aéreos confirmó un esquema de medidas de fuerza que se desarrollará entre el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo, con afectación escalonada según el tipo de operación y la franja horaria.

Las protestas alcanzarán las autorizaciones de aeronaves en tierra y la transmisión de planes de vuelo, por lo que se verán restringidos los despegues durante los períodos anunciados. Sin embargo, aclararon que los vuelos que ya estén en el aire no sufrirán modificaciones.

El cronograma comenzará el jueves 26, con un paro de 15:00 a 18:00, y continuará el viernes 27 de 19:00 a 22:00. En ambos casos la medida impactará sobre toda la aviación.

El sábado 28 la restricción se limitará a la aviación general, entre las 13:00 y las 16:00, mientras que el domingo 1 de marzo afectará a la aviación comercial regular nacional, en la franja de 09:00 a 12:00.

La última jornada será el lunes 2 de marzo, cuando la afectación será total para la aviación entre las 05:00 y las 08:00.

Desde el sector señalaron que los pasajeros con vuelos programados en los horarios alcanzados deberán esperar la comunicación de su aerolínea. En estos casos, las compañías suelen reprogramar sin costo, adelantar o postergar los servicios, en función de la evolución del conflicto.

Previous article
Indagan a Tapia y restringen sus viajes al exterior
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El Auditorio de Casa de Gobierno reabre su agenda musical

ENTRETENIMIENTOS 0
La temporada 2026 del ciclo “Música en el Auditorio”...

Feria ganadera con 80 reproductores en exposición

ECONOMÍA 0
La Corporación Interestadual Pulmarí será sede de una nueva...

Milei inaugura el año parlamentario con más de 40 proyectos

POLITICA 0
El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones...

Más leídos

El Auditorio de Casa de Gobierno reabre su agenda musical

ENTRETENIMIENTOS 0
La temporada 2026 del ciclo “Música en el Auditorio”...

Feria ganadera con 80 reproductores en exposición

ECONOMÍA 0
La Corporación Interestadual Pulmarí será sede de una nueva...

Milei inaugura el año parlamentario con más de 40 proyectos

POLITICA 0
El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.