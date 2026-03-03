Newsletter
martes, marzo 3, 2026
Salario mínimo docente: nueva reunión entre provincias y sindicatos

NACIONALES
Redacción
El Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó que este lunes se realizó una reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes en el marco del diálogo por el salario mínimo del sector.

Desde la cartera nacional indicaron que la convocatoria se realizó en cumplimiento de la medida cautelar vigente dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Durante el encuentro, el Gobierno reiteró que la definición salarial es competencia de las provincias, a las que señaló como empleadoras directas de los docentes.

En ese contexto, se remarcó que la responsabilidad de alcanzar acuerdos corresponde tanto a los gobiernos provinciales como a las organizaciones sindicales.

Las provincias y los gremios acordaron realizar una nueva reunión la próxima semana para continuar con las negociaciones.

Paros de controladores frenan despegues en todo el país
