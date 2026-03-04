Bomberos Voluntarios buscan modificar Ley 27.629

Autoridades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios mantuvieron reuniones con diputados nacionales para impulsar modificaciones a la Ley 27.629 y reforzar el financiamiento y la operatividad del sector.

A pesar de la suspensión de la reunión prevista en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, el sistema avanzó con su agenda institucional. Con la anuencia del presidente del Consejo Nacional, Ing. Carlos Milanesi, representantes, entre ellos Milton Canale (titular de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios) y el secretario Lorenzo Lorente, se trasladaron al Anexo de la Cámara baja para mantener encuentros de trabajo con legisladores.

Participaron los diputados José Peluc (La Libertad Avanza – San Juan), Karina Maureira (La Neuquinidad – Neuquén), Pablo Todero (Unión por la Patria – Neuquén) y Soledad Mondaca (La Libertad Avanza – Neuquén).

Se abordaron temas estratégicos, como la modificación del artículo 3º de la Ley 27.629 para incluir expresamente al GLP y al GNC distribuidos por redes dentro de los beneficios previstos, asegurando igualdad federal. También se discutió la habilitación del pago al exterior para la compra de equipamiento, vehículos y tecnología, y la optimización del régimen de recupero del IVA.

Desde el Sistema Nacional señalaron que los encuentros fueron “altamente positivos” y que los legisladores manifestaron compromiso con el proyecto de modificación presentado por Pablo Todero. Los demás puntos avanzarán técnicamente para su posterior tratamiento legislativo.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reafirmó su compromiso con la prevención de incendios, la protección de vidas y la defensa de los recursos naturales.