Glaciares en debate: el Congreso pisa el freno y la Patagonia mira de cerca

La reforma de la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena política, pero esta vez con un giro que cambia el calendario y, sobre todo, el clima del debate. En la Cámara de Diputados, la oposición logró imponer audiencias públicas y estirar la definición legislativa hasta, por lo menos, principios de abril. El oficialismo aceptó el mecanismo y el tema pasó de “urgencia parlamentaria” a “discusión con micrófono abierto”.

Según lo informado, habrá dos jornadas consecutivas de audiencias el 25 y 26 de marzo, con modalidad abierta y federal, en el Anexo C de Diputados, con una ventana horaria amplia (10 a 19) y flexibilidad para sumar expositores si la lista crece.

¿Qué significa el freno?

En términos políticos, es una jugada clásica: ganar tiempo. Pero en términos reales, significa algo más grande: el debate sale del “acuerdo de comisiones” y se convierte en una discusión pública donde van a intentar pesar ciencia, ambiente, producción, gobernadores, industrias y comunidades.

El punto de fondo es que la reforma aparece asociada —según la propia lectura política del tema— a un paquete de expectativas económicas: se menciona que el Gobierno la mantiene como carta de negociación con gobernadores de provincias cordilleranas, que empujan el cambio con la expectativa de facilitar reglas para exploración y explotación vinculadas a minerales críticos e hidrocarburos, buscando atraer inversiones.

Patagonia: el lugar donde el debate no es abstracto

En la Patagonia, hablar de glaciares no es un tema “de escritorio”. Es hablar de agua, de reserva estratégica, de territorios cordilleranos y, también, de una economía que convive con dos motores difíciles de balancear: el ambiental y el productivo.

Por eso, las audiencias públicas no son un detalle: son el escenario donde se va a intentar instalar una pregunta clave (y muy patagónica): ¿Cómo se protege el sistema glaciar sin congelar el desarrollo… y cómo se impulsa el desarrollo sin derretir la protección?

El desafío, como casi siempre en Argentina, será evitar que el debate se vuelva un choque de slogans. Si la discusión se ordena, las audiencias pueden servir para algo útil: poner sobre la mesa impactos, límites, evidencias y controles. Si se desordena, será una guerra de relatos con final anunciado.

Lo que está claro es que, con el nuevo cronograma, el Congreso dio una señal: nadie va a poder decir que “no lo dejaron hablar”. La pelea se traslada al terreno de lo público. Y en ese ring, la Patagonia suele tener mucho para decir.