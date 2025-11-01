Gemelos nacen tras cirugía fetal de alta complejidad en Neuquén

Los gemelos que fueron sometidos a una cirugía fetal de alta complejidad en el hospital Castro Rendón nacieron en octubre y se encuentran en buen estado de salud, según confirmaron los médicos. Ambos bebés fueron trasladados recientemente al hospital Horacio Heller, donde continúan con su recuperación y seguimiento médico.

El procedimiento se realizó cuando la madre cursaba la semana 24 de embarazo, tras detectarse un síndrome de transfusión feto-fetal severo, una complicación grave que puede poner en riesgo la vida de ambos fetos en embarazos gemelares con placenta compartida. Se trató de la primera fetoscopía de este tipo realizada en la provincia.

La intervención mínimamente invasiva consistió en ingresar al útero con una cámara para coagular las conexiones vasculares que provocaban un desequilibrio entre los fetos. Participó el especialista Savino Gil Pugliese, de Córdoba, junto al equipo local liderado por el doctor Luis Fernández Miranda.

El caso fue posible gracias a la coordinación del Sistema de Salud neuquino, que articuló el diagnóstico inicial en el hospital de Plottier hasta la cirugía en el Castro Rendón en solo tres días. La madre, con otros dos hijos y trabajadora de una chacra, recibió atención completa dentro de la provincia, evitando derivaciones a centros privados.

El nacimiento de los gemelos confirma la capacidad técnica y organizativa del sistema público de salud neuquino y de la Red Argentina de Medicina Materno Fetal, que brinda acceso gratuito a cirugías de alta complejidad.