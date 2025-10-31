El Gobierno dispuso aumentos de hasta el 35% en prestaciones por discapacidad

El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializaron este jueves un aumento escalonado de hasta el 35,4% en los valores del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas, que determina los montos que perciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad.

La medida, publicada mediante la Resolución Conjunta 2/2025 en el Boletín Oficial, busca actualizar los aranceles y garantizar la continuidad de las prestaciones en todo el país.

Aumentos en tres tramos

El incremento se aplicará de forma escalonada:

Octubre: 10%, retroactivo al 1° del mes.

10%, retroactivo al 1° del mes. Noviembre: 9% adicional.

9% adicional. Diciembre: 10,7% sobre los valores vigentes.

En conjunto, los valores crecerán entre 29,7% y 35,4%, dependiendo del tipo de prestación y modalidad de contratación.

Un alivio para el sector

El ajuste llega luego de meses de reclamos de prestadores, transportistas y profesionales que advertían sobre el riesgo de interrupción de servicios por el atraso en los pagos y la falta de actualización.

Con la decisión de liberar partidas presupuestarias, el ministro Guillermo Francos destrabó una situación que afectaba a centros de día, hogares residenciales y terapeutas de todo el país.

Desde ANDIS explicaron que la medida busca “recomponer los ingresos de los prestadores y brindar previsibilidad al sistema”, en un contexto económico complejo.

Prestaciones alcanzadas

El aumento impactará en los aranceles de:

Transporte adaptado.

Apoyo educativo y acompañamiento terapéutico.

Atención médica, psicológica y de rehabilitación.

Internaciones y hogares con pensión completa.

Centros de día y estimulación temprana.

Asistencia domiciliaria.

Las obras sociales, prepagas y entidades públicas deberán reconocer estos incrementos en todo el sistema de prestaciones básicas.

Francos, ANDIS y PAMI en la negociación

La resolución fue resultado de una reunión conjunta entre ANDIS, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, realizada el martes posterior a las elecciones legislativas.

Según fuentes oficiales, la intervención de Guillermo Francos fue determinante, ya que autorizó una partida extraordinaria para financiar el aumento. “Sin esa liberación de fondos, el ajuste del nomenclador no hubiera sido posible”, señalaron desde el entorno de la titular de ANDIS.

Nuevos valores del nomenclador

Internaciones y hogares con pensión completa: +35,4%

+35,4% Transporte y apoyo educativo: +31%

+31% Rehabilitación ambulatoria: +29,7%

+29,7% Centros de día y estimulación temprana: +33%

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que la medida “refleja una decisión concreta de mejorar los ingresos del sector y brindar previsibilidad a los prestadores”. Afirmó que con esta actualización, las prestaciones “se ubican por encima de la inflación proyectada para 2025”, lo que permitirá sostener la cobertura y calidad de atención en todo el país.