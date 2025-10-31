Controles oftalmológicos para 109 alumnos del Alto Neuquén

Un total de 109 estudiantes de escuelas públicas del Alto Neuquén accedieron la semana pasada a controles oftalmológicos en el marco del programa provincial de salud visual impulsado por el Ministerio de Salud de Neuquén.

Los operativos se desarrollaron en Las Ovejas, Butalón, Villa del Nahueve, Varvarco y Manzano Amargo, con el objetivo de detectar precozmente patologías o deficiencias visuales que puedan afectar el aprendizaje durante la infancia.

En esta primera etapa, los equipos médicos realizaron evaluaciones y diagnósticos, y en un plazo de 15 días se entregarán los lentes correctivos a los niños que los necesiten.

Desde el área sanitaria destacaron el trabajo en tiempo récord de los equipos de salud y la colaboración de directivos y docentes para coordinar las acciones en cada escuela. También resaltaron que este tipo de operativos permite ampliar los controles a otras áreas como salud bucal, vacunación y medición de talla y peso.

Los controles se centraron en los niveles educativos más críticos para el desarrollo de la lectura y la escritura, desde sala de 5 años hasta tercer grado.

En esta recorrida se atendió a 109 niños, distribuidos de la siguiente manera:

Jardín N°54 de Las Ovejas: 4 alumnos

Escuela N°30 de Las Ovejas: 55 alumnos

Escuela N°246 de Butalón: 3 alumnos

Escuela N°21 de Villa del Nahueve: 5 alumnos

Escuela N°206 de Varvarco: 18 alumnos

Escuela N°253 de Manzano Amargo: 24 alumnos

El programa cuenta con una inversión de 500 millones de pesos, destinada a la provisión de 4.000 lentes correctivos y a la realización de evaluaciones oftalmológicas integrales directamente en las instituciones educativas.