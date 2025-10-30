Se reactivó los traslados sanitarios aéreos con el avión provincial

El Gobierno de la Provincia del Neuquén puso nuevamente en servicio el avión destinado a traslados sanitarios de pacientes críticos, tras un extenso período de reparación luego de haber sufrido el impacto de dos rayos.

Los vuelos son coordinados por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, y se activan ante la solicitud de hospitales o efectores de salud, tanto públicos como privados, cuando un paciente crítico requiere atención en una unidad de mayor complejidad.

Los equipos sanitarios incluyen médicos y enfermeros especializados en aeroevacuación, capacitados para transformar la aeronave en una unidad de terapia intensiva en vuelo, adaptando la composición del equipo según el tipo de paciente: adulto, pediátrico o neonatal.

Desde la reactivación del servicio, ya se concretaron dos traslados aéreos: un paciente pediátrico desde Chos Malal al Hospital Castro Rendón y una paciente con shock hemorrágico grave post cesárea desde Villa La Angostura hacia la capital provincial.

Según las autoridades, el uso del avión provincial permite reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad de los pacientes críticos y garantizar que accedan rápidamente al tratamiento que requieren, especialmente en una provincia con un territorio extenso.