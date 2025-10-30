El Hospital de Zapala alcanzó su décima ablación de córneas

La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Juan José Pose de Zapala cumplió dos años de actividad y concretó su décima ablación de córneas, en el marco del convenio con el INCUCAI.

El programa refleja el compromiso institucional con la donación de órganos y tejidos, un trabajo que impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes y promueve una cultura solidaria dentro del sistema de salud.

“En este tiempo logramos consolidar un equipo comprometido, con nuevas incorporaciones que fortalecen cada proceso de donación”, destacó Daniela Bolzicco, jefa de Terapia Intensiva y responsable de la unidad.

Desde el hospital señalaron que en 2025 ya se realizaron ocho donaciones de córneas, superando las metas previstas para el año. En total, la UHPROT concretó diez ablaciones en dos años.

El equipo agradeció a las familias donantes por su decisión, destacando que cada acto de donación “representa una oportunidad de vida para otras personas”.