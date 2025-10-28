El Ministerio de Salud organiza jornada sobre ACV

El Ministerio de Salud de Neuquén realizará mañana el Primer Foro Neuquino de Atención del Accidente Cerebrovascular (ACV), en el Auditorio del Hospital Bouquet Roldán, coincidiendo con el Día Mundial del ACV.

El encuentro está destinado a referentes de cada región sanitaria, del ámbito público y privado, emergencias, guardias, UCO/UCI, neurología, farmacia, enfermería y rehabilitación. Participarán instituciones como Vital, Emergencias, ECCO, Pasteur, Policlínico Neuquén, Clínica de Imágenes, CMIC, Clínica Chapelco, ADOS, San Agustín y el Sindicato de Petroleros.

El foro contará con cinco módulos: prehospitalario y traslado, protocolos de diagnóstico y tratamiento, cobertura y disponibilidad de trombolítico, barreras en la atención y articulación público-privada, y registro. Las actividades incluirán mesas temáticas y metodologías deliberativas, con un plan de implementación a 90 días y un tablero mínimo de monitoreo de la red.

El ACV es una patología tiempo-dependiente que puede generar discapacidad o muerte. Los síntomas incluyen boca torcida, brazo débil y dificultad para hablar, y requieren atención inmediata llamando al 107 o concurriendo a un establecimiento sanitario.

Neuquén cuenta con la Ley N° 3.263, que garantiza prevención, diagnóstico y tratamiento del ACV, y con la estrategia RADAR, una herramienta para asegurar la accesibilidad y equidad en la atención de pacientes en toda la provincia.