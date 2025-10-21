Piden usar tierra húmeda en los floreros del cementerio

La Municipalidad de Neuquén, en coordinación con el Ministerio de Salud provincial, difundió nuevas recomendaciones para prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Entre las medidas, se pidió a la población no colocar agua en los floreros, especialmente en cementerios, hogares y espacios públicos, ya que estos recipientes se convierten en puntos de cría del insecto.

Desde el área de Salud explicaron que el mosquito deposita allí sus huevos y recordaron que es preferible reemplazar el agua por arena húmeda, que mantiene las flores sin generar criaderos. También se sugirió el uso de recipientes plásticos, que si bien no son tan estéticos, ayudan a evitar la proliferación del mosquito.

“El mosquito ya está instalado en Neuquén, por eso debemos extremar los cuidados”, señalaron desde el municipio. Estas acciones forman parte de la campaña preventiva que se lleva adelante junto con el gobierno provincial.

Asimismo, se recordó que no estará permitido ingresar floreros con agua a los cementerios y que se reforzarán las tareas de concientización en toda la ciudad.