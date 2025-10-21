spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 21, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Piden usar tierra húmeda en los floreros del cementerio

SALUD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Municipalidad de Neuquén, en coordinación con el Ministerio de Salud provincial, difundió nuevas recomendaciones para prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Entre las medidas, se pidió a la población no colocar agua en los floreros, especialmente en cementerios, hogares y espacios públicos, ya que estos recipientes se convierten en puntos de cría del insecto.

Desde el área de Salud explicaron que el mosquito deposita allí sus huevos y recordaron que es preferible reemplazar el agua por arena húmeda, que mantiene las flores sin generar criaderos. También se sugirió el uso de recipientes plásticos, que si bien no son tan estéticos, ayudan a evitar la proliferación del mosquito.

El mosquito ya está instalado en Neuquén, por eso debemos extremar los cuidados”, señalaron desde el municipio. Estas acciones forman parte de la campaña preventiva que se lleva adelante junto con el gobierno provincial.

Asimismo, se recordó que no estará permitido ingresar floreros con agua a los cementerios y que se reforzarán las tareas de concientización en toda la ciudad.

Previous article
Cómo evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen

JUDICIALES 0
Durante una audiencia en Chos Malal, el juez de...

Capacitaciones sobre bullying y ciberbullying para docentes

AGENDA 0
El 22 y 23 de octubre se realizarán capacitaciones...

El Concejo Deliberante analiza dos nuevos proyectos de ordenamiento municipal

LA CIUDAD 0
La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante analiza dos...

Más leídos

Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen

JUDICIALES 0
Durante una audiencia en Chos Malal, el juez de...

Capacitaciones sobre bullying y ciberbullying para docentes

AGENDA 0
El 22 y 23 de octubre se realizarán capacitaciones...

El Concejo Deliberante analiza dos nuevos proyectos de ordenamiento municipal

LA CIUDAD 0
La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante analiza dos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.