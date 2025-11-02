spot_img
domingo, noviembre 2, 2025
Fallece paciente con hantavirus en Bariloche

SALUD
Redacción
El Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche confirmó el fallecimiento de un paciente de 43 años diagnosticado con hantavirus. El hombre había ingresado horas antes tras presentar fiebre, dolores musculares y malestar general, luego de realizar tareas de limpieza en terrenos del oeste de la ciudad.

Desde el área de Epidemiología informaron que se están identificando los contactos estrechos para seguimiento y vigilancia. Por el momento, dos personas permanecen aisladas de manera preventiva.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite principalmente por el ratón colilargo, a través de saliva, orina y heces. En la Patagonia existe una variante que puede contagiarse de persona a persona, por lo que el monitoreo estricto de cada caso es fundamental.

Las autoridades recomiendan ventilar espacios cerrados, usar guantes y barbijos al limpiar áreas rurales o descampadas, y evitar el contacto con roedores vivos o muertos. Ante cualquier síntoma compatible, aconsejan consultar de inmediato.

Gemelos nacen tras cirugía fetal de alta complejidad en Neuquén
Redacción
La Legislatura presenta presupuesto 2026 por 72.300 millones

NEUQUÉN 0
La vicepresidenta 1° de la Legislatura, Zulma Reina, presentó...

Gobierno oficializa nuevo aumento del gas

NACIONALES 0
El Gobierno nacional anunció un aumento del 3,8% en...

Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones

JUDICIALES 0
El juez de garantías Lucas Yancarelli, a pedido de...

