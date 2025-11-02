Fallece paciente con hantavirus en Bariloche

El Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche confirmó el fallecimiento de un paciente de 43 años diagnosticado con hantavirus. El hombre había ingresado horas antes tras presentar fiebre, dolores musculares y malestar general, luego de realizar tareas de limpieza en terrenos del oeste de la ciudad.

Desde el área de Epidemiología informaron que se están identificando los contactos estrechos para seguimiento y vigilancia. Por el momento, dos personas permanecen aisladas de manera preventiva.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite principalmente por el ratón colilargo, a través de saliva, orina y heces. En la Patagonia existe una variante que puede contagiarse de persona a persona, por lo que el monitoreo estricto de cada caso es fundamental.

Las autoridades recomiendan ventilar espacios cerrados, usar guantes y barbijos al limpiar áreas rurales o descampadas, y evitar el contacto con roedores vivos o muertos. Ante cualquier síntoma compatible, aconsejan consultar de inmediato.