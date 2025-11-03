spot_img
Falleció un hombre por hantavirus en Bariloche

SALUD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche confirmó el fallecimiento de un hombre de 43 años que había ingresado con diagnóstico de hantavirus.

Según informaron fuentes sanitarias, el paciente presentó fiebre, dolores musculares y malestar general luego de realizar tareas de limpieza de terrenos en la zona oeste de la ciudad.

Desde el área de Epidemiología del hospital indicaron que se están identificando los contactos estrechos para su seguimiento. Por el momento, dos personas permanecen aisladas de forma preventiva.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda y grave que se transmite principalmente por el ratón colilargo, a través de su saliva, orina o heces. En la Patagonia, existe una variante del virus que puede contagiarse entre personas, lo que refuerza la necesidad de vigilancia en cada caso.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en etapas avanzadas, dificultad respiratoria.

El Ministerio de Salud de Río Negro y el hospital recordaron la importancia de consultar de inmediato ante cualquier síntoma compatible o sospecha de contacto con roedores o personas infectadas.

Se recomienda ventilar espacios cerrados, usar guantes y barbijos durante tareas de limpieza y evitar el contacto con roedores vivos o muertos, manteniendo la higiene en los lugares donde puedan habitar.

