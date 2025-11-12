Fuerte reclamo de Marcelo Rucci al gobierno rionegrino por la Ruta 151

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, encabezó un acto frente a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel, donde hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad y reclamó obras inmediatas en la Ruta Nacional 151, una vía clave para la conexión del norte rionegrino con la región petrolera.

Durante el encuentro, Rucci se dirigió directamente al gobernador Alberto Weretilneck, exigiendo soluciones concretas ante el mal estado de la traza. “No se puede transitar sin peligro. ¿Cuántos accidentes más tienen que pasar?”, cuestionó ante trabajadores, vecinos y representantes locales. “Este pueblo aportó tanto al desarrollo provincial y nacional, merecemos infraestructura segura”, agregó.

El dirigente aclaró que el reclamo no responde a una cuestión gremial, sino a una demanda compartida por toda la comunidad. “Este pueblo también es Río Negro, tan importante como cualquier otro. Nosotros no bajamos los brazos, seguimos invirtiendo y creciendo al lado de nuestra gente”, afirmó.

Rucci también expresó su disposición a trabajar junto al Gobierno provincial. “No vine a criticar, vine a gestionar. Arreglemos la ruta y demos servicios dignos a Catriel y la zona norte”, sostuvo. Además, reivindicó el legado de Guillermo Pereyra, resaltando el compromiso del gremio con los trabajadores y la comunidad.

En el mismo acto se presentó la octava ambulancia UTIM, una Mercedes-Benz 517 equipada con tecnología de última generación: ventiladores pulmonares, desfibrilador bifásico, camilla Galáctica II y sistema satelital. El vehículo prestará servicio en el norte de Río Negro y sur de La Pampa, fortaleciendo la red de emergencias.

“Esta ambulancia es para el pueblo, no solo para los petroleros”, subrayó Rucci.