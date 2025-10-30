La CNRT apartó a un chofer en Bariloche tras detectar consumo de alcohol

En la terminal de ómnibus de Bariloche, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) retiró de servicio a un conductor profesional luego de que un control de alcoholemia arrojara resultado positivo.

El chofer debía trasladar a alumnos en un viaje estudiantil hacia Villa La Angostura, pero antes de la partida se detectó que tenía 0,17 g/L de alcohol en sangre. Inmediatamente fue reemplazado por otro conductor para asegurar las condiciones de seguridad del recorrido.

Además, se labró el acta de infracción correspondiente y el caso fue notificado a la empresa prestataria.

Desde la CNRT informaron que, en lo que va del año, se realizaron más de 80 mil controles en la región patagónica, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir incidentes en el transporte de pasajeros y cargas.