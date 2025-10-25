spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Río Negro confirmó que habrá clases normales el lunes después de las elecciones

RIO NEGRO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro informó que el lunes posterior a las elecciones legislativas se dictarán clases con normalidad en todas las escuelas y jardines de la provincia, incluso en aquellos edificios que sean utilizados como centros de votación el domingo.

Según se precisó, el Gobierno provincial trabajará junto a los municipios, Consejos Escolares y personal de servicio de apoyo en un operativo de limpieza y reacondicionamiento para dejar en condiciones cada establecimiento educativo.

El objetivo es garantizar que el lunes las instituciones puedan funcionar en sus horarios habituales y recibir a estudiantes, docentes y personal escolar sin inconvenientes.

Previous article
Río Negro paga primera cuota de compensación estatal
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

DEPORTES 0
La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso...

Veda electoral y funcionamiento de las escuelas y centros de votación

NACIONALES 0
Este domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para...

Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

NEUQUÉN 0
El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el...

Más leídos

Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

DEPORTES 0
La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso...

Veda electoral y funcionamiento de las escuelas y centros de votación

NACIONALES 0
Este domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para...

Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

NEUQUÉN 0
El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.