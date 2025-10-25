Río Negro confirmó que habrá clases normales el lunes después de las elecciones

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro informó que el lunes posterior a las elecciones legislativas se dictarán clases con normalidad en todas las escuelas y jardines de la provincia, incluso en aquellos edificios que sean utilizados como centros de votación el domingo.

Según se precisó, el Gobierno provincial trabajará junto a los municipios, Consejos Escolares y personal de servicio de apoyo en un operativo de limpieza y reacondicionamiento para dejar en condiciones cada establecimiento educativo.

El objetivo es garantizar que el lunes las instituciones puedan funcionar en sus horarios habituales y recibir a estudiantes, docentes y personal escolar sin inconvenientes.