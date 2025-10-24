spot_img
viernes, octubre 24, 2025
Río Negro paga primera cuota de compensación estatal

RIO NEGRO
Río Negro realiza este viernes 24 de octubre el depósito de la primera cuota de la compensación excepcional acordada en la Mesa de la Función Pública, que beneficiará a más de 53.000 agentes estatales y representa una inversión de $4.000 millones.

El pago se hace en dos cuotas y varía según las categorías de los trabajadores: categorías 1 a 10 recibirán $100.000, 11 a 15, $150.000, y 16 a 25, $200.000. Para el personal docente, el monto depende de la antigüedad: de 0 a 11 años, $100.000; 12 a 21 años, $150.000; y 22 a 40 años, $200.000.

La segunda cuota se abonará el 26 de noviembre mediante planilla complementaria. La medida busca sostener el poder adquisitivo de los agentes y aportar al consumo y la economía provincial, reforzando el diálogo con los gremios ATE y UPCN.

Previous article
Emiliano Evans apareció sano y salvo tras varios días de búsqueda
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

