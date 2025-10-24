Río Negro paga primera cuota de compensación estatal

Río Negro realiza este viernes 24 de octubre el depósito de la primera cuota de la compensación excepcional acordada en la Mesa de la Función Pública, que beneficiará a más de 53.000 agentes estatales y representa una inversión de $4.000 millones.

El pago se hace en dos cuotas y varía según las categorías de los trabajadores: categorías 1 a 10 recibirán $100.000, 11 a 15, $150.000, y 16 a 25, $200.000. Para el personal docente, el monto depende de la antigüedad: de 0 a 11 años, $100.000; 12 a 21 años, $150.000; y 22 a 40 años, $200.000.

La segunda cuota se abonará el 26 de noviembre mediante planilla complementaria. La medida busca sostener el poder adquisitivo de los agentes y aportar al consumo y la economía provincial, reforzando el diálogo con los gremios ATE y UPCN.