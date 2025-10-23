Emiliano Evans apareció sano y salvo tras varios días de búsqueda

El joven Emiliano Evans, de 29 años, fue hallado este miércoles en buen estado de salud en la ciudad de Cafayate, luego de varios días de intensa búsqueda. Evans vive en El Bolsón y había desaparecido en San Carlos de Bariloche.

Según informaron fuentes policiales, el joven se comunicó con efectivos locales, quienes verificaron su identidad y confirmaron que se encuentra sano y salvo.

Su padre contó que la Policía de Catriel ya lo había identificado antes de que se emitiera la alerta nacional de búsqueda. “Sabíamos que estaba bien, aunque no entendemos por qué se trasladó hasta allí”, explicó.

Evans estudia Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y había viajado a Bariloche por una actividad académica. No regresó al albergue donde se hospedaba, lo que generó preocupación y una búsqueda a nivel nacional.

La familia agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda y celebró que Emiliano haya sido encontrado con vida.