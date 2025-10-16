spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Joven desaparecido en Bariloche fue localizado por la policía

POLICIALES
Redacción
Un dato clave surgió en la búsqueda de Emiliano Evans, el joven desaparecido en San Carlos de Bariloche y residente en El Bolsón desde hace seis años.

Su padre confirmó que la Policía de Catriel lo identificó y verificó que estaba en buen estado de salud antes de que se emitiera la alerta nacional.

Evans, estudiante de Diseño Artístico Audiovisual en la UNRN, había viajado a Bariloche por motivos académicos y no regresó al albergue del Gimnasio Municipal III, donde se hospedaba.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal mantienen la investigación activa para determinar su recorrido y ubicación. Se solicita a cualquier persona con información que se comunique al 911 o a la dependencia policial más cercana.

