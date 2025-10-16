Joven desaparecido en Bariloche fue localizado por la policía

Un dato clave surgió en la búsqueda de Emiliano Evans, el joven desaparecido en San Carlos de Bariloche y residente en El Bolsón desde hace seis años.

Su padre confirmó que la Policía de Catriel lo identificó y verificó que estaba en buen estado de salud antes de que se emitiera la alerta nacional.

Evans, estudiante de Diseño Artístico Audiovisual en la UNRN, había viajado a Bariloche por motivos académicos y no regresó al albergue del Gimnasio Municipal III, donde se hospedaba.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal mantienen la investigación activa para determinar su recorrido y ubicación. Se solicita a cualquier persona con información que se comunique al 911 o a la dependencia policial más cercana.