jueves, octubre 16, 2025
Comenzó en el Alto Valle la liberación de mosca estéril

RIO NEGRO
En el Alto Valle, la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) inició una nueva temporada de liberación de mosca de los frutos estéril, una herramienta clave para mantener a la Patagonia libre de esta plaga.

El lanzamiento contó con la presencia de representantes del SENASA, del Gobierno de Neuquén y de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI).

Durante la jornada se recorrieron las nuevas cámaras de frío, incorporadas recientemente para preservar los insectos en condiciones óptimas antes de su liberación aérea.

Desde FUNBAPA explicaron cómo es el proceso de producción, enfriamiento, transporte y dispersión de los machos estériles, una práctica que bloquea la reproducción de la mosca y resguarda la producción frutícola.

Las mejoras tecnológicas refuerzan el esquema de cooperación entre el sector público y privado, que sostiene el modelo patagónico de barrera zoofitosanitaria reconocido a nivel internacional.

