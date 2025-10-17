spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Grave vuelco en la Ruta 237 cerca de Villa Traful

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un grave accidente vial ocurrió este viernes por la madrugada en la Ruta Nacional 237, cerca del acceso a Villa Traful, a pocos kilómetros de La Confluencia.

Un Renault Sandero, en el que viajaba una familia oriunda de San Carlos de Bariloche, volcó tras perder el control por causas que aún se investigan.

Varias personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y sufrieron heridas de consideración, por lo que fueron rescatadas por bomberos voluntarios y trasladadas en ambulancias a hospitales de la región.

En el operativo intervinieron policías de Villa Traful, efectivos del Destacamento Nahuel Huapi, bomberos y personal de emergencias. La ruta permaneció restringida por varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritajes.

Previous article
Joven desaparecido en Bariloche fue localizado por la policía
Next article
Violenta agresión en General Roca tras discusión de tránsito
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al...

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Más leídos

Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al...

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.