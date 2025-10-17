Grave vuelco en la Ruta 237 cerca de Villa Traful

Un grave accidente vial ocurrió este viernes por la madrugada en la Ruta Nacional 237, cerca del acceso a Villa Traful, a pocos kilómetros de La Confluencia.

Un Renault Sandero, en el que viajaba una familia oriunda de San Carlos de Bariloche, volcó tras perder el control por causas que aún se investigan.

Varias personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y sufrieron heridas de consideración, por lo que fueron rescatadas por bomberos voluntarios y trasladadas en ambulancias a hospitales de la región.

En el operativo intervinieron policías de Villa Traful, efectivos del Destacamento Nahuel Huapi, bomberos y personal de emergencias. La ruta permaneció restringida por varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritajes.