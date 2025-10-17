Violenta agresión en General Roca tras discusión de tránsito

Una docente universitaria de 48 años, ex policía retirada, fue agredida en pleno centro de General Roca este martes por la tarde tras una discusión de tránsito.

El hecho ocurrió cerca de las 13.20 horas en Chacabuco y 9 de Julio, cuando la mujer intentaba estacionar con las balizas encendidas. En ese momento, la conductora de un Renault Voyage negro comenzó a insultarla y golpear su auto.

Al descender del vehículo para dialogar, la víctima fue golpeada en la cabeza y el brazo, sufriendo lesiones visibles que requirieron asistencia en el Sanatorio Juan XXIII.

De acuerdo con el acta policial, el rodado tenía pedido de secuestro por robo y la agresora habría cortado una tobillera electrónica, ya que cumplía prisión domiciliaria. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y ya forma parte de la causa judicial.