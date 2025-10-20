Accidente en camino de montaña dejó un conductor herido

Un grave accidente ocurrió en la madrugada de este domingo en el camino al barrio Los Radales, cuando un Fiat Cronos, que aparentemente funcionaba como taxi, perdió el control, volcó y cayó por la ladera de la montaña.

Según las primeras informaciones, el conductor salió despedido del vehículo durante la caída. Fue rescatado consciente, aunque con lesiones y en estado de desorientación.

Vecinos alertaron a las autoridades y rápidamente llegaron al lugar Bomberos Voluntarios, efectivos de Tránsito de la Policía y un móvil del SIEN, que asistieron al herido y lo trasladaron al hospital.

Las causas del siniestro están bajo investigación, aunque se presume que el estado del camino, la oscuridad o una mala maniobra pudieron influir en el vuelco.