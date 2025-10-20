spot_img
lunes, octubre 20, 2025
Córdoba: investigan a gendarmes por coimas a transportistas

POLICIALES
Redacción
1 min.lectura

Un escándalo golpea a la Gendarmería Nacional en Córdoba: 23 agentes fueron detenidos, algunos con prisión domiciliaria, acusados de integrar una red que cobraba coimas a camioneros para permitirles continuar su recorrido sin sanciones.

La investigación, iniciada en febrero por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, surgió a raíz de la denuncia de un chofer. Los gendarmes frenaban a los transportistas por supuestas irregularidades y exigían pagos que iban de $50.000 a $600.000, en efectivo o transferencias a cuentas de terceros.

El caso se centró en el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta 8, pero se extendió a otras localidades de Córdoba y provincias como Santa Fe, Catamarca y Salta. El circuito de coimas habría operado desde mediados de 2024 hasta septiembre de 2025, con organización interna que alternaba turnos y distribución del dinero.

Entre los implicados está Analía Galian, jefa de seccional. Trece de los acusados permanecen en la cárcel de Bouwer y el resto cumple arresto domiciliario.

La Justicia investiga a los gendarmes por asociación ilícita, extracciones ilegales y abuso de autoridad, y no descarta nuevas imputaciones ni cambios internos en la fuerza. El operativo incluyó 20 allanamientos simultáneos, consolidando una de las causas por corrupción interna más importantes de los últimos años.

Previous article
Accidente en camino de montaña dejó un conductor herido
Redacción
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

